Новый генсек НАТО сделал важное заявление об ударах ВСУ в глубь России

От каждой конкретной страны-союзницы Украины зависит разрешение использования дальнобойного оружия по целям на территории РФ. Впрочем, для разрешения есть все юридические основания.

Об этом на брифинге заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Юридически это возможно, потому что юридически Украина имеет право использовать свое оружие, если оно может поражать цели в России, если эти цели представляют угрозу Украине. Но будут ли это делать отдельные союзники, в конце концов, всегда зависит от них", — сказал Рютте. .

По его словам, этот вопрос был обсужден во время трехсторонней встречи, где присутствовал он, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Мы сегодня это обсуждали. Но в конце концов это зависит от отдельных союзников", — добавил Рютте.

Напомним, ранее издание The Times, подводя итоги визита в США президента Украины Владимира Зеленского, сообщило, что Белый дом не рискует разрешать удары по территории России дальнобойными западными ракетами из-за угроз российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие.

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