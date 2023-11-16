Новый глава МИД Британии Кэмерон встретился в Одессе с Кулебой: "Потрясен успехами Украины"

Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, находящийся с первым визитом в Украину, встретился в Одессе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщил глава украинского МИД на странице в Instagram.

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"В Одессе с главой британской дипломатии Дэвидом Кэмероном. Благодарен за его слова о том, что Великобритания поражена успехами Украины в Черном море и будет увеличивать поддержку нашего государства", — сказал дипломат.

В ответ Кэмерон сказал, что он увлечен результатами делать ВСУ и его страна будет в дальнейшем поддерживать Украину.

"Я очень рад быть здесь, в Одессе, на Черном море. То, чего достигли ВСУ, — очень важно. Они оттеснили россиян и открыли новые морские пути. Я горжусь тем, что Британия играет важную роль. Мы будем и дальше ее играть ", – ответил британский дипломат.

Напомним, 16 ноября в Киев прибыл новоиспеченный глава МИД Британии Дэвид Кэмерон и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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