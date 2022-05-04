Новый глава Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и украинский вопрос в ООН: главные события ночи 4 мая 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные события ночи 4 мая 2022:
- Очередным верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе станет американский генерал Кристофер Каволи и он сменит на этом посту Тода Уолтерса. Читать дальше –>
- Генсек ООН во время ежегодного доклада обратит особое внимание на преступления сексуального насилия в Украине. Читать дальше –>
- Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 5 мая рассмотрит ситуацию в Украине. Читать дальше –>
- За два месяца войны в Украину из-за границы поступило более 300 тысяч тонн гуманитарной помощи. Читать дальше –>
- Бесплатные тесты ДНК – начали делать родственникам убитых российскими оккупантами и пропавшим без вести жителей Бучи и Бучанского района. Читать дальше –>
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