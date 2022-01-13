Новый глава ОБСЕ свой первый визит планирует совершить на Донбасс

Пока конкретная дата не сообщалась.

Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау намерен совершить в Украину свой первый визит. В частности, он планирует посетить восток Украины, чтобы проверить ситуацию с безопасностью.

Об этом сам политик сказал во время пресс-конференции, посвященной началу его председательства в ОБСЕ.

"Я собираюсь совершить первый визит в качестве главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украину, безусловно я посетю восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, какая там ситуация", — сказал Збигнев Рау.

Он считает, что продолжающиеся годы военные конфликты наиболее опасны. Один из них – это конфликт и вокруг Украины.

Конкретная дата рабочего визита неизвестна.

Ранее действующий глава ОБСЕ заявил, что в Европе угроза войны больше , чем когда-либо за прошедшие 30 лет.

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