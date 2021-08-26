Новый губернатор Нью-Йорка утверждает, что ее предшественник занижал цифры о жертвах коронавируса

Новый губернатор Нью-Йорка утверждает, что ее предшественник занижал цифры о жертвах коронавируса

Она считает, что общественность заслуживает четкой и честной картины происходящего.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в своей первый день пребывания на посту обнародовала информацию о том, что в штате от последствий коронавируса умерли на 12 тысяч человек больше, чем ранее заявлял бывший глава штата Эндрю Куомо.

Об этом говорится на сайте главы администрации американского штата Нью-Йорк.

"Общественность заслуживает четкой, честной картины происходящего. И это неважно, хорошо это или плохо, им нужно знать правду. И именно так мы восстанавливаем доверие", — заметила губернатор.

Согласно новым данным, в штате Нью-Йорк от последствий COVID-19 умерли почти 55 400 человек. Хотя в свой последний рабочий день Эндрю Куомо сказал о 43,4 тыс. жертв.

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Напомним, что ранее Кэти Хокул стала первой женщиной-губернатором Нью-Йорка.

Заметим, что Куомо объявил о своей отставке из-за обвинений в сексуальных домогательствах, через несколько дней после того, как он столкнулся с растущим давлением общественности.

Ранее генеральный прокурор штата Летиция Джеймс представила независимое расследование, которое заключило, что Куомо сексуально домогался по крайней мере 11 женщин.

Некоторые законодатели призывали Ассамблею продолжить процедуру импичмента после отставки, чтобы возможно запретить Куомо занимать государственный пост в будущем, если он попытается вернуться в политику.

Новости мира: в США в домогательствах подозревают губернатора Нью-Йорка - Эндрю Куомо

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