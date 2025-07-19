Новый Кабмин Украины: как смена правительства связана с Трампом

На ключевые должности в КМУ назначены фигуры, способные договариваться с Трампом / © ТСН

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Перестановки в Кабинете министров Украины, проведенные на этой неделе, являются частью стратегии президента Владимира Зеленского. Он стремится назначить на ключевые позиции лояльных ему лиц, которые, возможно, смогут эффективно взаимодействовать с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новый премьер-министр, Юлия Свириденко, заняла должность через 11 недель после того, как ее команда в Министерстве экономики заключила соглашение с США о доступе к природным ресурсам Украины.

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По данным источников, знакомых с позицией Зеленского, он обдумывал замену премьера Дениса Шмыгаля на Свириденко, свою 39-летнюю бывшую советницу, еще с прошлого года. Ее роль в этих «бурных» переговорах с американцами окончательно склонила его к принятию решения об изменениях.

Кадровые решения и «американский трек»

Юлия Свириденко, возглавлявшая переговоры после того, как Зеленский «получил выговор» от Трампа и его команды в Овальном кабинете, в конце апреля поспешила в Вашингтон для подписания соглашения.

По словам Владимира Фесенко, руководителя киевского аналитического центра «Пента», усилия Свириденко по соглашению о ресурсах помогли существенно изменить то, что могло быть потенциально ужасающим ультиматумом для Киева. Известно, что ей удалось «нейтрализовать» первоначальные требования США, которые фактически могли бы сделать Киев «вечно зависимым» от Вашингтона.

«Свириденко удалось избежать рисков в соглашении о ресурсах, и оно зарекомендовало себя как успешный переговорщик», — сказал Фесенко, добавив, что это проторило для нее путь к премьерству.

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Это изменение кадров совпадает с резким изменением позиции американской администрации, где Дональд Трамп, месяцами критиковавший и унижавший украинского лидера, теперь направил свой гнев кремлевского диктатора Владимира Путина.

Лидер США был разочарован отказом российского президента рассматривать прекращение огня. Этот поворот завершился на этой неделе угрозами Трампа ввести жесткие тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, а также обещанием послать Киеву много оружия, хотя и на средства европейских союзников по НАТО.

Укрепление сотрудничества и будущие приоритеты

Вместе с новым премьером были повышены несколько других лиц, привлеченных к соглашению о ресурсах. Бывшего заместителя министра экономики Тараса Утко назначили заместителем Свириденко по вопросам европейской интеграции.

И хотя Зеленский сначала рассматривал своего руководителя оборонного ведомства Рустема Умерова как посла в США, он в конце концов избрал бывшего вице-премьера и министра юстиции Ольгу Стефанишину. Она была частью многочисленных делегаций в США во время переговоров по ресурсам и хорошо известна в Вашингтоне.

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«Американский трек очень важен, и мы имеем, по меньшей мере, три оси сотрудничества — фонд ресурсов, торговое соглашение и соглашение об оружии», — заявила Свириденко журналистам в Киеве в пятницу, 18 июля, после вступления в должность премьер-министра.

Напомним, политолог Игорь Рейтерович предостерегает от чрезмерного оптимизма по поводу 50-дневного ультиматума Трампа Путину. По мнению эксперта, в течение «трамповских» 50 дней Путин будет эскалировать войну ударами по гражданским и штурмами на фронте.