Новый канцлер Германии предупредил Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Новый канцлер Германии предупредил Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

По словам нового канцлера Германии, все стремятся к тому, чтобы в Украине не было вооруженных столкновений.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Россию ожидают серьезные последствия за эскалацию в Украине.

Об этом Шольц рассказал в среду, 8 декабря, в интервью Welt-TV, его цитирует агентство DPA.

"У нас очень четкая позиция: мы хотим, чтобы все уважали неприкосновенность границ Украины", — сказал Олаф Шольц и отметил, что ФРГ и ее союзники делают все, чтобы избежать наращивания российских войск вдоль украинских границ.

"Все понимают, что в противном случае будут последствия, но сейчас нужно сделать все, чтобы все оставалось так", — сказал он.

На вопрос, придерживается ли он мнения о необходимости запуска российского газопровода "Северный поток-2", Шольц ответил, что есть упорядоченная процедура, а свое решение примет Федеральное сетевое агентство.

Напомним, в четверг, 9 декабря, в немецком Бундестаге состоятся экстренные слушания из-за стягивания российских войск к украинским границам.

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