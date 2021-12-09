Новый канцлер Германии предупредил Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

По словам нового канцлера Германии, все стремятся к тому, чтобы в Украине не было вооруженных столкновений.
Новый канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Россию ожидают серьезные последствия за эскалацию в Украине.
Об этом Шольц рассказал в среду, 8 декабря, в интервью Welt-TV, его цитирует агентство DPA.
"У нас очень четкая позиция: мы хотим, чтобы все уважали неприкосновенность границ Украины", — сказал Олаф Шольц и отметил, что ФРГ и ее союзники делают все, чтобы избежать наращивания российских войск вдоль украинских границ.
"Все понимают, что в противном случае будут последствия, но сейчас нужно сделать все, чтобы все оставалось так", — сказал он.
На вопрос, придерживается ли он мнения о необходимости запуска российского газопровода "Северный поток-2", Шольц ответил, что есть упорядоченная процедура, а свое решение примет Федеральное сетевое агентство.
Напомним, в четверг, 9 декабря, в немецком Бундестаге состоятся экстренные слушания из-за стягивания российских войск к украинским границам.
Читайте также:
- "Кровавая резня": Резников предупредил Европу о катастрофических последствиях российского вторжения
- В США заявили, что Байден не пошел на уступки Путину по расширению НАТО
- Путин требовал от Байдена гарантий по НАТО, которое "осваивает украинскую территорию"
- В Белом доме сообщили подробности переговоров Байдена с Путиным