Новый канцлер Германии в своем первом новогоднем поздравлении вспомнил о безопасности Украины

На фоне опасений Запада, что Россия может напасть на Украину, канцлер отметил важность нерушимости границ.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом новогоднем поздравлении на этом посту упомянул об Украине.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Во внешнеполитической части своей речи Шольц выступил за "суверенную, единственную сильную Европу". В то же время он напомнил, что трансатлантическое сотрудничество имеет важное значение для безопасности в Европе и за ее пределами.

"Что касается Украины, то сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами", — сказал он.

На фоне опасений Запада, что Россия может напасть на Украину, канцлер заявил: "Незыблемость границ является ценным активом и не подлежит обсуждению".

Напомним, что новая глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что новое правительство Шольца отказывается поставлять Украине оружие.

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