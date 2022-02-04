Новый канцлер Германии впервые прибудет в Украину: в ОП подтвердили визит Шольца

Новый канцлер Германии впервые прибудет в Украину: в ОП подтвердили визит Шольца

Это первый визит Олафа Шольца в Украину в должности канцлера Германии.

В Офисе президента подтвердили, что канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Киев 14 февраля с официальным визитом. В этот день Шольц проведет переговоры с Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В Офисе президента назвали Германию "одним из ключевых партнеров и союзников Украины" и отметили важную посредническую роль Берлина в "нормандском формате".

"Визит Федерального канцлера Германии демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы", — говорится в сообщении.

Отметим, что это первый визит Олаф Шольц в Украине в должности канцлера Германии.

Ранее о визите канцлера ФРГ в Киев перед встречей с Путиным сообщили в Германии.

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