Поражение российского корвета «Меркурий» может дать Украине преимущество во время переговоров

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Уничтожение российского корвета «Меркурий» у берегов Ливии может иметь не только военное, но и дипломатическое значение для Украины. Демонстрация способности уязвлять российские военные цели далеко за пределами Черного моря может усилить позиции Киева во время предстоящих переговоров о завершении войны.

Такое мнение в эфире Радио Свобода высказал военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

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Как удар по Меркурию может помочь Украине на переговорах

По словам Заблоцкого, одной из стратегических целей сделки могло быть активизировать европейских партнеров Украины и усилить их роль в будущих политических контактах с Россией и США.

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Он также подчеркнул, что важным результатом стало подтверждение возможности Украины доставать российские военные объекты за пределами привычного театра боевых действий. По его мнению, это может стать дополнительным доводом в переговорном процессе.

Эксперт обратил внимание, что Россия регулярно обвиняет Украину в эскалации, даже если для таких заявлений нет оснований. Однако считает Заблоцкий, Киев может использовать эту ситуацию в собственных интересах.

Какие уступки Украина может предложить России

Заблоцкий предположил, что украинская сторона могла бы использовать возможность наносить удары по российским кораблям в разных морях как инструмент давления на Москву. К примеру, Киев мог бы предложить временно воздержаться от таких операций в обмен на конкретные уступки России.

«Мы можем строить нашу стратегию вокруг того, что мы можем, как там любят говорить россияне, как жест доброй воли, согласиться временно не бить по российским кораблям. Например, в Средиземном море или Балтийском и Северном морях — за конкретные уступки со стороны России. Если этих уступок не будет, мы просто будем продолжать такую практику и все», – объяснил эксперт.

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Таким образом, речь идет о возможности увязать прекращение ударов по российским военным кораблям за пределами Черного моря с выполнением Москвой определенных условий. В то же время, Заблоцкий не утверждал, что такое предложение уже обсуждается официально: он привел его как возможный вариант украинской переговорной стратегии.

Что известно об ударе по российскому корвету «Меркурий»

Украинская спецоперация состоялась 22 ноября вблизи ливийского порта Бенгази. Для поражения целей использовали семь морских безэкипажных катеров украинского производства, спустившихся на воду с так называемого материнского судна.

По подтверждению президента Владимира Зеленского и СБУ, российский корвет "Меркурий" затонул вместе с боевым вертолетом Ка-27 на борту. Также украинские силы поразили сухогруз MV ANGARA, который Россия использовала для перевозки оружия. По данным СБУ, корвет сопровождал российские морские конвои, в том числе и это судно.

Украинские удары по российским кораблям выходят за пределы Черного моря

22 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил украинскую причастность к атаке на российское грузовое судно "Спарта II" в Финском заливе. По его словам, корабль перевозил оружие и был законной целью. После попадания на судне вспыхнул пожар, он начал дрейфовать и оказался в финских водах.

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Такие операции вызывают беспокойство и среди европейских партнеров Украины. Министр обороны Германии Борис Писториус после вероятного удара по российскому судну в Балтийском регионе заявил, что война не должна распространиться на Балтийское море . В то же время, он признал право Украины атаковать российские военные объекты, но призвал учитывать последствия таких операций для безопасности региона.

Изменения уже заметны и в поведении русских кораблей. Командующий Военно-морскими силами Дании Сорен Кельдсен отмечал, что российские экипажи стали значительно бдительнее и иначе используют системы защиты. По его мнению, это может быть связано с тем, что Россия понимает возможности Украины даже в Балтийском море.

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