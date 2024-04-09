Новый министр обороны Болгарии сделал важное заявление по военной помощи Украине

Новый глава Минобороны Болгарии планирует усилить помощь Украине.
Новоназначенный временный исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине.
Об этом сообщает Novinite.
Выступая на церемонии по случаю вступления в должность, Запрянов отметил необходимость ускорения предоставления Украине двух пакетов военной помощи.
"Мы будем пытаться ускорить оказание помощи Украине. Будут рассмотрены дальнейшие возможности для прямой военной помощи", – отметил он.
Признавая критическую необходимость быстрых действий, Запрянов заявил, что временное правительство не может позволить себе продолжительный период бездействия и должно приоритетно наращивать темпы помощи.
Кроме того, новый глава оборонного ведомства Болгарии отметил важность завершения стратегической ревизии в сфере обороны и наметил планы по решению существующих проблем в вооруженных силах страны и усилению обороноспособности Болгарии.
Напомним, с начала марта 2024 года Болгария начала передавать в Украину 100 бронетранспортеров, которые ранее правительство страны пообещало Киеву.
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