Новый министр обороны Германии не исключает поставку танков Украине

Новый министр обороны Германии Борис Писториус не исключает, что ФРГ предоставит Украине танки Leopard или разрешит другим странам, на вооружении которых есть такие танки, реэкспортировать их в Украину.

В интервью телекомпании ZDF Писториус заявил, что "никто не исключает отправки танков Leopard или что может быть предоставлено разрешение или одобрение на поставки другими европейскими партнерами".

Кроме того, в эфире телекомпании ARD Писториус добавил, что это "станет понятно в ближайшие несколько часов", а соответствующее решение будет принято в координации с западными союзниками, в том числе США.

В то же время, другие западные СМИ сообщают, что в настоящее время Берлин официально не получал никаких запросов на получение лицензии на реэкспорт танков Leopard.

В ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином Писториус заявил, что Германия "продолжит в будущем вместе с нашими партнерами поддерживать Украину", однако о танках не сказал и слова.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов отправить в Украину немецкие танки Leopard 2, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Впоследствии новый глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что нет необходимости привязывать поставки немецких танков Leopard 2 с предоставлением американских боевых машин M1 Abrams.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Минобороны Алексей Резников обратились к международным партнерам с просьбой предоставить Украине танки на фоне ожидаемого нового наступления оккупантов.

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