Новый "мирный план" Трампа: в Германии прокомментировали

Иоганн Вадефуль / © Associated Press

Германии ничего не было известно о новом "мирном плане" из 28 пунктов, который команда президента США Дональда Трампа разрабатывала в консультациях с представителями Российской Федерации.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, пишет "ЕП".

По его словам, Берлин не знал о закулисных переговорах между Вашингтоном и Москвой для подготовки нового плана "достижения мира" между РФ и Украиной. Вадефуль говорит, что Германию не информировали о документе, информацию о котором обнародовали американские СМИ.

Несмотря на это, подчеркнул глава МИД ФРГ, его страна в дальнейшем будет поддерживать Украину, чтобы дать понять Москве, что им пора задуматься о переговорах.

Напомним, Financial Times со ссылкой на информированные источники пишет, что Киев, вероятно, не примет российско-американский мирный план в его текущей форме. По информации издания, документ находится в начальной стадии разработки. Он якобы был передан Киеву на этой неделе. Документ доставил специальный посланник президента США Стив Виткофф и передал его секретарю СНБО Украины Рустему Умерову.