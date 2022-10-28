Новый пакет помощи от США и сокращение экономики Украины: главные новости ночи 28 октября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 26 октября:
- Министерство обороны США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн, направленный на усиление усилий украинских военных по вытеснению российских захватчиков с территории страны. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский сам будет выбирать удобное время, когда нужно будет начинать переговоры с Россией от имени украинского народа. Об этом на брифинге для журналистов в Вашингтоне заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Читать дальше –>
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Украинская экономика в этом году сократится почти на 32%, а годовая инфляция ускорится до 30% из-за ущерба, нанесенного вторжением России. Об этом говорится в заявлении Национального банка. Читать дальше –>
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Президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, что делает невозможным начало серьезных переговоров по прекращению войны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Читать дальше –>
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Президент Джо Байден подверг сомнению искренность заявлений российского диктатора Владимира Путина, что он не намерен применять ядерное или химическое оружие в Украине. Читать дальше –>
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