Новый пакет помощи от США и сокращение экономики Украины: главные новости ночи 28 октября

Главные новости ночи 26 октября:

Министерство обороны США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн, направленный на усиление усилий украинских военных по вытеснению российских захватчиков с территории страны. Читать дальше –>

Президент Украины Владимир Зеленский сам будет выбирать удобное время, когда нужно будет начинать переговоры с Россией от имени украинского народа. Об этом на брифинге для журналистов в Вашингтоне заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Читать дальше –>

Украинская экономика в этом году сократится почти на 32%, а годовая инфляция ускорится до 30% из-за ущерба, нанесенного вторжением России. Об этом говорится в заявлении Национального банка. Читать дальше –>

Президент России Владимир Путин продолжает отвергать идею украинского суверенитета, что делает невозможным начало серьезных переговоров по прекращению войны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Читать дальше –>