Новый пакет помощи США для Украины и план Китая: главные новости ночи 24 февраля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 24 февраля 2023 года:
- В Пентагоне убеждены, что предоставление Украине помощи изменит динамику войны с РФ .
- Зло все еще рядом, и битва продолжается, но она закончится нашей победой — Зеленский Читать далее –>
- Нужно оружие большего радиуса действия: Сунак планирует призвать G7 увеличить способность Украины остановить РФ Читать далее –>
- Мирный план Китая: как должна завершиться война России против Украины Читать далее –>
- В Белом доме заверили, что у Украины двухпалатная поддержка в американском Конгрессе Читать далее –>
Читайте также: