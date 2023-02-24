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Новый пакет помощи США для Украины и план Китая: главные новости ночи 24 февраля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6548
Время на прочтение
1 мин
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Новый пакет помощи США для Украины и план Китая: главные новости ночи 24 февраля 2023 года

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 24 февраля 2023 года:

  • В Пентагоне убеждены, что предоставление Украине помощи изменит динамику войны с РФ .
  • Зло все еще рядом, и битва продолжается, но она закончится нашей победой — Зеленский Читать далее –>
  • Нужно оружие большего радиуса действия: Сунак планирует призвать G7 увеличить способность Украины остановить РФ Читать далее –>
  • Мирный план Китая: как должна завершиться война России против Украины Читать далее –>
  • В Белом доме заверили, что у Украины двухпалатная поддержка в американском Конгрессе Читать далее –>

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Просмотры
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