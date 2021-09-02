Новый пакет помощи: Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудование

Это позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии.

США заявили о новом пакете помощи для Украины в сфере безопасности в объеме 60 млн грн, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудовании.

Об этом говорится в тексте совместного заявления Украины и США, опубликованном на сайте Офиса президента Украины после встречи президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пакете помощи в сфере безопасности в объеме 60 млн долларов, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии, включая 400 миллионов долларов, которые были предоставлены Украине только в этом году", — говорится в тексте.

Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

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