"Новый план Трампа" оказался совсем не новым: почему это тревожный сигнал для Украины

Мирный план США / © ТСН.ua

СМИ проанализировали обновленный "мирный план Трампа", который оказался переработанной версией российских "28 пунктов". Из принципиальных антиукраинских положений оттуда убрали только одно — пункт об амнистии всем участникам войны.

Об этом говорится в статье редактора международной политики ZN.UA Татьяны Силиной.

В аналитическом материале отмечается, что теперь эти положения разнесены на четыре отдельных документа с разными потенциальными подписантами:

Соглашение между Украиной, Россией, США и Европой - 20 пунктов

Рамочные заверения безопасности для Украины — 3 пункта

Обязательства США в отношении НАТО — 4 пункта

Соглашение между Россией и США - 12 пунктов

Автор подчеркивает: этот пакет не похож на международные договоры — скорее на "понятийку, накиданную на салфетке в маямском гольф-клубе".

Ключевые противоречия "плана Трампа"

Силина обращает внимание, что документ содержит формулировки, не имеющие четкой юридической основы. Например:

Кто именно "Европа"? ЕС? Великобритания? Страны вне ЕС, активно работавшие над мирными инициативами?

Авторы плана, похоже, не переживают о деталях — на что намекает и недавнее заявление Трампа о «Крыме, окруженном океаном с четырех сторон».

По мнению Силиной, новый план почти полностью повторяет предыдущий вариант, а юридически обязывающим предлагается сделать только один документ — тот, что налагает обязанности исключительно на Украину.

Его выполнение должно контролировать Совет мира, который возглавит президент США. Но что после завершения его каденции — не уточняется. Не определены и санкции в случае нарушений.

Последствия для Украины, если план подписать

Автор отмечает: анализ документов не дает оснований рассчитывать на мир, который отвечал бы интересам Украины. Напротив, таков план:

покидает Украину без территорий,

без гарантий безопасности,

без контроля за средствами для восстановления,

без собственных полезных ископаемых, уже выписанных в отдельном "ресурсном соглашении".

И это, по словам Силиной, проявление "хищнического" подхода переговорной команды Трампа, не рассматривающей ситуацию в моральных категориях "агрессор/жертва".

Такие условия опасны не только для Украины — они создают прецедент для других стран, не относящихся к большим силам — США, России, Китаю или Индии.

"В случае подписания документов, наказывающих жертву и вознаграждающих агрессора, в мире откроется ящик Пандоры", - заключает Силина.

Это будет стимулировать других глобальных "хищников" действовать по принципу: "Я сильнее - значит ты добыча".

Напомним, Украина передала свой ответ администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по поводу последнего проекта мирного плана.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американской стороной - министром финансов Скоттом Бессентом, зятем Трампа и его советником Джаредом Кушнером и председателем и генеральным директором компании BlackRock Ларри Финком.