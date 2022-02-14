Новый праздник и призыв к политикам-"беглецам": что сказал Зеленский в своем новом видеообращении

Президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам и призвал сохранять спокойствие на фоне слухов о вероятном вторжении России.

Главные заявления, которые прозвучали в новом видеообращении президента, собрал ТСН.ua.

Президент Зеленский решил ввести в Украине новый праздник – День единения, который будет отмечаться 16 февраля. Соответствующий указ президент уже подписал.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — сказал Зеленский.

Зеленский издал указ о Дне единения в Украине

"Украинцы никогда не умели сдаваться"

Глава государства напомнил, что на войне с Россией погибли 14 тысяч защитников и мирных граждан, и "мы не предадим их память".

По словам президента, у всех украинцев есть "большое европейское стремление": желание свободы и готовность за нее бороться.

Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Украинцы никогда не умели сдаваться и не собираются этому учиться", — отметил глава государства.

Как Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина вернет оккупированные Крым и Донбасс исключительно дипломатическим путем.

"Мы стремимся к миру и хотим решать все вопросы путем переговоров. И Донбасс, и Крым вернутся в Украину исключительно дипломатическим путем. Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим. Мы уверены в своих ВСУ, но наши военные тоже должны чувствовать нашу поддержку, нашу сплоченность и наше единство. Основа нашей армии — это уверенность собственного народа и крепкая экономика", — сказал президент.

"Мы понимаем все риски"

Президент Зеленский заверил, что власти не относятся легкомысленно к информации о вторжении, а ежедневно следят за ситуацией и просчитывают разные сценарии.

"Мы уверены в себе, но не самоуверены. Мы понимаем все риски. Ежедневно, мы постоянно следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы четко знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, оснащение и ее планы", – сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что наша армия получила уникальный боевой опыт и современное оружие.

"Это уже в разы более сильная армия, чем 8 лет назад ", — подытожил президент.

Дипломатия на "передовой защиты"

Президент Зеленский обратил внимание, что вместе с армией на "передовой защиты" находится и украинская дипломатия.

"Нам удалось достичь дипломатической поддержки со стороны практически всех лидеров цивилизованного мира. Большинство из них либо уже посетили и поддержали Украину, либо сделают это в ближайшее время", — сказал глава государства.

По его словам, именно от Украины и ее армии зависит безопасность Европы — и "это признают все".

Экономика и стабильный курс

Президент Зеленский заверил, что в Украине достаточно резервов, чтобы отразить атаки на курс гривны и финансовую систему.

"Мы не оставим без внимания ни одной отрасли, нуждающейся в государственной поддержке, как это уже произошло на днях с авиаперевозчиками. И свидетельством тому является стабильный курс национальной валюты и открытое небо", — отметил он.

Сутки политикам-"беглецам" на возвращение

Владимир Зеленский призвал государственных служащих и нардепов, выехавших за границу из-за угрозы российской агрессии, вернуться в Украину.

"Ваша сила — не в ваших деньгах, не в самолетах. А в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины". Пройдите его достойно! Пусть все поймут, для кого Украина – действительно родина, а для кого – просто площадка для денег ”, – сказал президент.

Зеленский дал "беглецам" 24 часа на возвращение в Украину.

Обращение к журналистам

Президент Зеленский призвал работников медиа к честности.

Глава государства назвал объективное освещение ситуации вокруг угрозы российского вторжения в Украину "важным фронтом" защиты государства.

"Некоторым из вас иногда приходится выполнять задания владельцев медиа. Большинство из них уже сбежали из собственного из собственного государства. Работайте на Украину. Не на тех, кто сбежал", — призвал он.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на "эвакуацию" и вылет дипломатов и олигархов из Киева.

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