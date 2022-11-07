Новый премьер Британии в скором времени прибудет в Украину – Пристайко

Дату визита дипломат не сообщил из соображений безопасности.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в скором времени прибудет в Киев с официальным визитом.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире Sky News.

Дату визита дипломат не сообщил по соображениям безопасности, но отметил, что это произойдет "достаточно скоро".

"Мы не будем обсуждать даты из-за безопасности вашего премьер-министра. Но он совсем скоро приедет в Украину", – сказал Пристайко.

Напомним, 25 октября Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании.

Сунак подчеркнул солидарность с Украиной и заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании при его премьерстве будет такой же сильной, как и когда-либо.

Также новый премьер Британии заявил о готовности сотрудничать с США по поддержке Украины

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