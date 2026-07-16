Новый премьер назвал Клименко сильным министром, но оставил интригу относительно Минобороны

Игорь Клименко. / © МВД

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Новый премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что считает действующего главу МВД Игоря Клименко сильным и профессиональным управленцем.

Об этом Корецкий заявил 16 июля, выступая в Верховной Раде.

Отвечая на вопрос о возможном переходе Клименко с поста руководителя МВД в Минобороны, он подчеркнул, что новое правительство должно быть прежде всего правительством обороны.

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Корецкий отметил, что по собственному опыту, оценивая работу МВД зимой, он «крайне высоко оценивает работу министерства и лично Клименко».

«Я считаю, что он сильный профессиональный и результативный министр. Сможет ли правительство стать правительством обороны? Сможет. Потому что есть желание, внутренняя потребность, сплоченность. Относительно кандидатуры министра обороны — это исключительно компетенция президента», — заявил Корецкий.

Напомним, вчера стало известно, что Михаил Федоров уходит с должности министра обороны. В тот же вечер в СМИ появилась информация, что действующий глава МВД Игорь Клименко возглавит Минобороны. Источники СМИ в «Слуге народа» сообщили, что за назначением стоит стремление президента Владимира Зеленского повысить эффективность мобилизационных процессов.

Сегодня в Раде ситуация по голосованию за нового министра обороны Игоря Клименко остается неопределенной. Есть вероятность, что голосов может не хватить. В то же время журналист Евгений Плинский акцентирует, что к самому кандидату у депутатов претензий нет.

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