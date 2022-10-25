Новый премьер: Риши Сунак официально возглавил правительство Великобритании

42-летний политик стал третьим главой британского правительства в этом году и самым молодым премьером за последние 200 лет.

Риши Сунак 25 октября официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля в Букингемском дворце.

Как сообщают британские СМИ, король Британии Чарльз ІІІ попросил бывшего министра финансов Риши Сунака сформировать правительство.

Стоит отметить, что Сунак пришел к власти в непростое время для страны. У него и его правительства стоит задача преодолеть экономический кризис, который Британия переживает после выхода из ЕС, пандемии коронавируса, а теперь и войны в Украине.

Что известно о новом премьере

Риши Сунак – член Консервативной партии, стал министром финансов в феврале 2020 года, и через несколько недель ему пришлось руководить экономикой Великобритании в условиях пандемии и карантинов. Занимал этот пост до 5 июля 2022 года.

Сунаку 42 года, у него индусское происхождение и он является одним из самых богатых людей в британском парламенте. Сунак получил образование в Оксфорде и учился в Стэнфорде в США. Женат на дочери состоятельного индийского предпринимателя Нараяну Мурти.

Напомним, что после отставки Бориса Джонсона 6 сентября Элизабет Трасс стала премьер-министром Великобритании. Однако в должности главы британского правительства она пробыла недолго — всего 44 дня, что является кратчайшим сроком в истории страны. Уже 20 октября она подала в отставку.

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