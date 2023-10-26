Новый премьер Словакии Фицо отказался от помощи Украине

Новоназначенный премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, как говорил во время избирательной кампании.

Об этом он сказал во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе, сообщает Aktuality.

"Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", – сказал он.

Новый премьер Словакии добавил также, что, по его мнению, на этом этапе войны у России "большие территориальные достижения, чем у Украины".

Напомним, новый-старый премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед недавними парламентскими выборами предупредил, что в случае победы своей партии не отправит ни одного патрона для помощи Украине. Издание Politico предполагает, что существует личная причина негативного отношения главы словацкого правительства к Украине.

В словацком парламенте растет количество антиукраинских политиков

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