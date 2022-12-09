Новый президент Бразилии подал в суд на Болсонару: в чем обвиняют экс-главу государства

Иск также подан против сынов Болсонару и его визави.

Команда нового бразильского президента Луиса Инасио Лулы да Силвы подала в суд на экс-главу государства Жаира Болсонара, его приспешника и двух сыновей.

Об этом сообщает Reuters.

Их обвиняют в злоупотреблении властью и "приступах" на избирательную систему страны. Иски преследуют цель запретить баллотироваться на выборах в будущем.

К слову, во время октябрьской предвыборной кампании Болсонару позволял себе критиковать электронную систему голосования в Бразилии. Мол, его легко можно фальсифицировать.

Один иск обвиняет Болсонару, Брага Нето и двух сыновей экс-президента — сенатора Флавио Болсонара и конгрессмена Эдуардо Болсонара — во вмешательстве в выборы путем неоднократных атак на избирательную систему и попытках получить поддержку военного переворота.

Второй иск обвиняет бывшего президента в злоупотреблении властью путем незаконного предоставления "финансовых льгот" гражданам во время предвыборной кампании с "четким намерением получить голоса и, следовательно, повлиять на выбор населения, чтобы воспрепятствовать беспрепятственному проведению выборов".

К слову, Болсонару и его кандидат в вице-президенты генерал армии в отставке Вальтер Брага Нето проиграли выборы с минимальным отрывом.

Напомним, Луис Инасио Лула да Силва победил Жаиру Болсонару : Силва получил 50,9% голосов, а Болсонару 49,1%. К слову, это потрясающий результат для 77-летнего да Силвы, чье заключение в 2018 году из-за коррупционного скандала отстранило его от выборов 2018 года, которые привели к власти Болсонара.

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