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Новый президент Финляндии оценил вероятность нападения РФ на его страну

Новый президент Финляндии оценил вероятность нападения РФ на его страну

Президент Финляндии Александр Стубб. / Фото: Associated Press

Обучение НАТО – сигнал для Москвы.

Президент Финляндии Александр Стубб считает маловероятным нападение агрессорки России на его страну. В то же время масштабные учения НАТО он называет посланием для Москвы.

Об этом со ссылкой на финляндского лидера сообщает Yle.

"Нужно отрабатывать разные сценарии, но я не думаю, что это (нападение на Финляндию – Ред.) произойдет", — сказал Стубб.

Новоизбранный президент Финляндии посетил норвежский город Альта, где проходят учения стран НАТО Nordic Response и встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере. По словам Стубба, эти совместные учения – послание России о том, что НАТО сможет ответить, если Москва нападет.

К слову, учения Nordic Response 24 начались в понедельник в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции. В них принимают участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 разных стран.

Напомним, новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб выразил поддержку Украине. По его словам, для Финляндии безопасность является экзистенциальным вопросом, а ее членство в НАТО является преимуществом для Североатлантического союза.

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