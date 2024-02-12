Новый президент Финляндии высказался об отношениях с РФ и встрече с Путиным

Избранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит смысла во встрече с российским президентом Владимиром Путиным, пока в Украине идет война.

Об этом он сказал на пресс-конференции вечером 11 февраля, сообщает BBC.

"С Путиным тяжело вести любой политический диалог, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины. Поэтому я не вижу никакого общения с Путиным или с российским политическим руководством в ближайшее время. Мы все хотим найти путь к миру, но мне кажется, что этот путь сейчас происходит только через поле боя", — отметил он.

Александр Стубб также не верит в улучшение отношений с Россией в ближайшее время. Он отметил, что у Финляндии по-прежнему есть практические отношения с Россией, например по границе и дипломатии, но сейчас нет никаких контактов с высшим политическим руководством России.

"У нас пока нет политических отношений с Россией. Я не вижу, чтобы они улучшились в ближайшее время", – сказал президент.

Причиной этого он назвал действия России по отношению к Украине.

Стубб также заверил, что продолжит политику президента Саули Ниинистё.

"Я вряд ли стал бы отклоняться от нынешней политики. Я бы с удовольствием продолжил дело Саули Ниинистё", — резюмировал он.

Напомним, 11 февраля бывший премьер-министр Александр Стубб победил на президентских выборах в Финляндии. Он станет 13-м президентом и вступит в должность 1 марта. Свой первый зарубежный визит он намерен совершить в Швецию.

Читайте также: