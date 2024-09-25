Новый президент Ирана сделал заявление о мирном урегулировании войны

Иран якобы поддерживает исключительно мирное урегулирование "украинского конфликта" – так Тегеран называет войну России в Украине.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По его словам, диалог единственным путем выхода из "кризиса". Заметим, заявление прозвучало на фоне того, что Иран поставляет в РФ БПЛА и ракеты, которыми оккупанты обстреливают Украину.

"Мы стремимся к установлению крепкого мира и безопасности для народов Украины и России. Исламская Республика Иран подчеркивает настоятельную необходимость прекращения военных действий в Украине. Мы поддерживаем все мирные решения и считаем диалог единственным способом разрешения этого кризиса", — подчеркнул Пезешкиан.

Напомним, ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на которой обсудил вопрос о возможной поставке иранского оружия в Россию для ведения войны против Украины.

Читайте также:

Иран передал России баллистику: Блинкен и Лемми срочно едут в Киев!