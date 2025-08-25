- Дата публикации
Новый президент Польши хочет запретить "бандеровские символы"
Кароль Навроцкий инициировал законопроект, который может запретить «бандеровские символы». Он не уточнил, о какой именно символике идет речь.
Новый президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что инициирует внесение изменений в Уголовный кодекс, чтобы «бандеровские символы» приравнять к нацистской и коммунистической символике.
Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.
Как пояснил Навроцкий, цель его инициативы — противодействие российской пропаганде и укрепление отношений Украины с Польшей на основе партнерства, взаимного уважения и чувствительности.
По словам польского лидера, законопроект содержит принцип «стоп бандеризму». Хотя Навроцкий не уточнил, что именно означает понятие «бандеровские символы», речь может идти о символике ОУН-УПА.
Президент Польши также проинформировал, что предложения предусматривают продление срока получения гражданства страны от трех до 10 лет, а также ужесточение наказания за нелегальное пересечение границы до пяти лет заключения.
Навроцкий акцентировал, что такие решения отвечают интересам польского национального сообщества и направлены на построение справедливых и правдивых отношений с Украиной.
Напомним, 9 августа в Варшаве во время концерта Макса Коржа, несмотря на запрет приносить флаги, среди публики заметили участников с символикой: один развернул флаг УПА с трезубцем, другой — сине-желтый флаг с надписью «Идея Нации». В частности, флаг УПА разозлил поляков. Депутат от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий пообещал написать заявление в прокуратуру, сославшись на закон о запрете пропаганды тоталитарных идеологий. Заметим, что на сегодня на флаг УПА в Польше нет официального запрета.
После скандала на концерте Коржа Навроцкий заявил о необходимости изменений в законодательстве, чтобы запретить использование символики ОУН-УПА в Польше.