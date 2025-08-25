Новый президент Польши хочет запретить "бандеровские символы"

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Getty Images

Реклама

Новый президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что инициирует внесение изменений в Уголовный кодекс, чтобы «бандеровские символы» приравнять к нацистской и коммунистической символике.

Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

Как пояснил Навроцкий, цель его инициативы — противодействие российской пропаганде и укрепление отношений Украины с Польшей на основе партнерства, взаимного уважения и чувствительности.

Реклама

По словам польского лидера, законопроект содержит принцип «стоп бандеризму». Хотя Навроцкий не уточнил, что именно означает понятие «бандеровские символы», речь может идти о символике ОУН-УПА.

Президент Польши также проинформировал, что предложения предусматривают продление срока получения гражданства страны от трех до 10 лет, а также ужесточение наказания за нелегальное пересечение границы до пяти лет заключения.

Навроцкий акцентировал, что такие решения отвечают интересам польского национального сообщества и направлены на построение справедливых и правдивых отношений с Украиной.

Напомним, 9 августа в Варшаве во время концерта Макса Коржа, несмотря на запрет приносить флаги, среди публики заметили участников с символикой: один развернул флаг УПА с трезубцем, другой — сине-желтый флаг с надписью «Идея Нации». В частности, флаг УПА разозлил поляков. Депутат от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий пообещал написать заявление в прокуратуру, сославшись на закон о запрете пропаганды тоталитарных идеологий. Заметим, что на сегодня на флаг УПА в Польше нет официального запрета.

Реклама

После скандала на концерте Коржа Навроцкий заявил о необходимости изменений в законодательстве, чтобы запретить использование символики ОУН-УПА в Польше.