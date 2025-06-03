Новый президент Польши может использовать украинцев: эксперт рассказал как

Флаги Украины и Польши / © Associated Press

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Польша, вероятно, будет активнее использовать тему приема украинских беженцев, чтобы избежать участия в общеевропейских миграционных квотах.

Об этом заявил эксперт по вопросам России и политический аналитик Игорь Тышкевич в эфире телеканала «Киев24».

«Скорее всего, будет более жесткий механизм работы с миграционными процессами. Но здесь идет речь не только об Украине, но и о разговорах Германии относительно возвращения части мигрантов на территорию Польши», — отметил он.

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По словам аналитика, Польша традиционно пытается использовать прием украинцев в качестве аргумента, чтобы не подпадать под миграционные квоты ЕС.

Кроме того, по мнению эксперта, не исключены новые торговые споры между Киевом и Варшавой. Причинами могут быть как защита польского рынка, так и давние конфликты — в частности, ограничение транзита украинской сельскохозяйственной продукции.

«Это будет, но кардинальных изменений я бы не ожидал», — подытожил Тышкевич.

Что известно о новом президенте Польши:

Напомним, Кароль Навроцкий победил на выборах в Польше 1 июня. Во втором туре поляки отдали ему преимущество на 1,78% голосов. Новый президент — евроскептик и консерватор, в частности, он против членства Украины в НАТО. Провластный кандидат, мэр Варшавы Рафал Тшасковский финишировал с 49,11%.

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Избранный президент отметил, что все время на протяжении избирательной кампании чувствовал поддержку не только в Польше, но и за границей. Навроцкий подчеркнул, что его победа на выборах свидетельствует о стремлении поляков жить в безопасной и экономически сильной стране.