Новый президент Польши сделал неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС

Кароль Навроцкий / © Associated Press

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Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас Украину не следует принимать в Европейский Союз.

Об этом он заявил в интервью венгерскому изданию Mandiner.hu.

В ответ на вопрос журналиста следует ли Украину принять в Европейский Союз по ускоренной процедуре, Навроцкий заявил, что против вступления Украины в ЕС.

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«Пока я против вступления Украины в Европейский Союз», — сказал новый президент Польши.

Он отметил, что польское государство должно поддерживать Украину со стратегической и геополитической точки зрения и подчеркнул, что наибольшей угрозой для всего региона является Россия.

«Самой большой угрозой для меня как антикоммуниста, и, по моему мнению, для всего региона, является Российская Федерация. Это постимперское, неокоммунистическое государство во главе с Владимиром Путиным, военным преступником. Я очень критически отношусь к Российской Федерации, где, кстати, меня как президента Института национальной памяти (Польши — Ред .) преследуют. Мне грозит пять лет заключения в тюрьме», — заметил Навроцкий.

Также он Навроцкий высказал мнение, что, несмотря на важность поддержки Украины в противостоянии с Россией, необходимо учитывать интересы других государств. Он отметил, что Польша, Венгрия и другие европейские страны имеют свои интересы.

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«С одной стороны, мы должны поддерживать Украину в ее конфликте с Российской Федерацией, но Украина должна понимать, что у других стран, включая Польшу и Венгрию, и другие европейские страны, также есть свои интересы», — сказал политик.

Под своими интересами Польши Навроцкий назвал Волынскую трагедию и недобросовестную конкуренцию с Украиной между аграрным и логистическими секторами.

«Польша имеет такой интерес, например, в эксгумации волынских жертв. Во время кампании я не соглашался, и как президент не соглашусь на недобросовестную конкуренцию с Украиной за польское сельское хозяйство или логистический сектор. Нам нужно достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам», — отметил президент.

Также он добавил, что Украина, демонстрируя мужество в противостоянии с российской агрессией, должна также учитывать интересы поддерживающих ее стран.

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«Польша сыграла ведущую роль в поддержке Украины благодаря президенту Анджею Дуди и открытости польских сердец. Это дает основу для более глубоких размышлений над тем, что мы также имеем право на свои интересы», — сказал политик.

Ранее в ходе предвыборной кампании Навроцкий заявлял, что против вступления Украины в НАТО, ведь, по его мнению, это втянет Альянс в войну с РФ. Дискуссию о присоединении Украины к НАТО он назвал безосновательной.