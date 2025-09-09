Новый "Рамштайн": Шмыгаль сообщил, что обсудят на этот раз

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Команда Министерства обороны Украины прибыла в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны страны «Рамштайн». Глава ведомства Денис Шмыгаль назвал ожидания и цели заседания.

Об этом Шмыгаль написал в Сети 9 сентября.

Министр обороны отметил, что ключевой задачей Украины является:

обеспечение бесперебойной военной и финансовой помощи,

усиление противовоздушной обороны,

развитие совместных производств оборонно-промышленного комплекса.

«Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями. Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы», — говорится в заявлении Шмыгаля.

Заметим, заседание в формате «Рамштайн» начнется 9 сентября в 17:15 по киевскому времени. Встреча состоится в онлайн-формате. Среди присутствующих на заседании ожидаются министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус, а также генсек НАТО Марк Рютте.

К слову, 3 сентября Хили побывал с визитом в Украине, где встретился со Шмыгалем. Министры скоординировали основные вопросы следующего заседания в формате «Рамштайн» и совместные оборонные проекты.