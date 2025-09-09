- Дата публикации
Новый "Рамштайн": Шмыгаль сообщил, что обсудят на этот раз
В Лондоне 9 сентября стартует новый «Рамштайн», на котором Украина обсудит с партнерами военную помощь.
Команда Министерства обороны Украины прибыла в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны страны «Рамштайн». Глава ведомства Денис Шмыгаль назвал ожидания и цели заседания.
Об этом Шмыгаль написал в Сети 9 сентября.
Министр обороны отметил, что ключевой задачей Украины является:
обеспечение бесперебойной военной и финансовой помощи,
усиление противовоздушной обороны,
развитие совместных производств оборонно-промышленного комплекса.
«Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями. Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы», — говорится в заявлении Шмыгаля.
Заметим, заседание в формате «Рамштайн» начнется 9 сентября в 17:15 по киевскому времени. Встреча состоится в онлайн-формате. Среди присутствующих на заседании ожидаются министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус, а также генсек НАТО Марк Рютте.
К слову, 3 сентября Хили побывал с визитом в Украине, где встретился со Шмыгалем. Министры скоординировали основные вопросы следующего заседания в формате «Рамштайн» и совместные оборонные проекты.