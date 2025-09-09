ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Новый "Рамштайн": Шмыгаль сообщил, что обсудят на этот раз

В Лондоне 9 сентября стартует новый «Рамштайн», на котором Украина обсудит с партнерами военную помощь.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Команда Министерства обороны Украины прибыла в Лондон на заседание Контактной группы по вопросам обороны страны «Рамштайн». Глава ведомства Денис Шмыгаль назвал ожидания и цели заседания.

Об этом Шмыгаль написал в Сети 9 сентября.

Министр обороны отметил, что ключевой задачей Украины является:

  • обеспечение бесперебойной военной и финансовой помощи,

  • усиление противовоздушной обороны,

  • развитие совместных производств оборонно-промышленного комплекса.

«Для этого проведем ряд переговоров с чиновниками стран-партнеров, а также с частными производителями. Ожидаем усиления поддержки и начала новых проектов для укрепления безопасности Украины и всей Европы», — говорится в заявлении Шмыгаля.

Заметим, заседание в формате «Рамштайн» начнется 9 сентября в 17:15 по киевскому времени. Встреча состоится в онлайн-формате. Среди присутствующих на заседании ожидаются министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус, а также генсек НАТО Марк Рютте.

К слову, 3 сентября Хили побывал с визитом в Украине, где встретился со Шмыгалем. Министры скоординировали основные вопросы следующего заседания в формате «Рамштайн» и совместные оборонные проекты.

Дата публикации
Количество просмотров
167
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie