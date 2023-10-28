Новый "Рамштайн": Украина и США пообщались об оборонной помощи

Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Рустем Умеров пообщались по телефону о совместном взаимодействии в условиях противостояния российской агрессии и планах на предстоящее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны США, распространенном по результатам разговора, пишет Укринформ.

Они обсудили «текущую оборонную помощь США Украине в условиях агрессии РФ, а также планы по следующему заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая в который раз соберет вместе около 50 стран», отметили в Пентагоне.

Речь идет о том, что главы оборонных ведомств обсудили последнее развитие событий на местах в Украине.

"Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт", — резюмируется в документе.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что украинские защитники обеспечены всем необходимым, чтобы зимой совершать контрнаступление.

По его словам, партнеры Украины взяли на себя новые "положительные обязательства".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.