Новый раунд переговоров по Украине в ЕС: ключевые сигналы от лидеров Европы

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о продолжении консультаций с партнерами по продвижению мирного процесса и отметил необходимость открытости со стороны России.

Об этом он сообщил в социальной сети X.

По словам Мерца, стороны обсудили дальнейшие шаги, направленные на продвижение мирного урегулирования, и скоординировали позиции союзников. Канцлер подчеркнул, что успех дипломатических усилий зависит от честного и прозрачного поведения всех участников процесса.

"Сегодня мы провели дальнейшие консультации с нашими европейскими и канадскими партнерами в рамках Берлинского формата. Мы продвигаем мирный процесс вперед. Сейчас всем нужна прозрачность и честность, включая Россию", - заявил глава немецкого правительства.

Напомним, по результатам диалога с украинским коллегой Трамп заявил о существенном приближении к завершению войны, оценив финализацию договоренностей в 95%. Американский лидер подтвердил, что провел комплексные консультации с ключевыми союзниками в Европе и беседовал с Путиным.