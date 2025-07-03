Новый разговор Трампа и Путина: что думает об этом Зеленский

Разговор Трампа и Путина: Зеленский прокомментировал / © ТСН.ua

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал новый телефоный разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным, который должно состояться уже сегодня.

Об этом он сказал на брифинге вместе с премьером Дании Мэтте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

«Я не знаю, я не уверен, что у них много общих идей, много общих тем, ведь это разные люди абсолютно», — считает Зеленский.

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Он напомнил, что Украина сразу поддержала идею безусловной остановки огня, выдвигаемой президентом Трампом. Однако ее отверг Кремль.

Зеленский отметил необходимость своей личной встречи с Путиным.

«Я думаю, что в России только Путин принимает решение. Именно поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы действительно хотим мир», — подытожил он.

Также Владимир Зеленский заявил, что хочет поговорить с Дональдом Трампом по поводу восстановления Штатами поддержки Украины.

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Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа «возможна в любой момент».