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Новый разговор Трампа и Путина: что думает об этом Зеленский
Зеленский прокомментировал, что думает о новом телефонном разговоре между Трампом и Путиным.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал новый телефоный разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным, который должно состояться уже сегодня.
Об этом он сказал на брифинге вместе с премьером Дании Мэтте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.
«Я не знаю, я не уверен, что у них много общих идей, много общих тем, ведь это разные люди абсолютно», — считает Зеленский.
Он напомнил, что Украина сразу поддержала идею безусловной остановки огня, выдвигаемой президентом Трампом. Однако ее отверг Кремль.
Зеленский отметил необходимость своей личной встречи с Путиным.
«Я думаю, что в России только Путин принимает решение. Именно поэтому нам нужна встреча на уровне лидеров, если мы действительно хотим мир», — подытожил он.
Также Владимир Зеленский заявил, что хочет поговорить с Дональдом Трампом по поводу восстановления Штатами поддержки Украины.
Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа «возможна в любой момент».