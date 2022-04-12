Новый санкционный пакет против России, не затрагивающий нефть, воспримут в Москве с улыбкой — Зеленский

Нефтяное эмбарго против России – обязательно.
Сейчас Европейский Союз обсуждал шестой санкционный пакет против России.
Об этом в очередном видеообращении в ночь на 12 апреля заявил украинский президент Владимир Зеленский.
"Время сделать этот пакет таким, чтобы даже слова об оружии массового поражения с российской стороны больше не прозвучало. Нефтяное эмбарго против России – обязательно. Любой новый санкционный пакет против России, не затрагивающий нефть, будет воспринят в Москве с улыбкой ", — подчеркнул глава украинского государства.
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