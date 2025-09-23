ТСН в социальных сетях

Новый шантаж Путина: в ISW объяснили, почему диктатор взялся за тему ядерного оружия

Последняя инициатива Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях — это не мирное предложение, а очередная попытка шантажа в отношении США.

Ирина Лабьяк
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пытается давить на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы заставить ее начать переговоры по контролю над вооружениями. Цель Кремля — способствовать сближению Вашингтона и Москвы и получить уступки от США относительно войны в Украине.

К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Путин заявил, что выполнение США его инициативы по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) New START в сочетании со «всем спектром усилий по нормализации двусторонних отношений» может создать условия, «благоприятные для содержательного стратегического диалога» с Вашингтоном.

По оценке ISW, Кремль продолжает «подвешивать» перспективу переговоров о контроле над вооружениями, используя их как инструмент давления для получения уступок в отношении Украины и отвлечения внимания от собственной роли в застое мирных переговоров между Москвой и Киевом.

В течение последних месяцев Россия целенаправленно пытается создать искусственную напряженность, в частности путем выхода из Договора о ракетах средней и малой дальности в августе 2025 года, чтобы заставить администрацию Трампа согласиться на переговоры.

Не впервые Путин использует тему New START для политического торга: в 2023 году он прямо связывал решение о приостановлении участия России в ДСНВ с западной помощью Украине. Заявления диктатора от 22 сентября имеют целью поставить себя на один уровень с Трампом и представить Россию как глобального игрока, сопоставимого с США. С момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года Путин активно продвигает образ России как наследницы «сверхдержавного» статуса СССР.

«Такое позерство Путина направлено на подкрепление ложного кремлевского нарратива о том, что победа России в Украине неизбежна. Таким образом, Украина и Запад, мол, должны уступить максималистским требованиям Москвы уже сейчас — из страха, что российская агрессия только усилится в будущем», — отмечается в отчете.

Напомним, 22 сентября Путин заявил, что после окончания срока действия ДСНВ в 2026 году будет демонтировано последнее соглашение об ограничении на ракетный потенциал. Диктатор сказал, что Кремль готов продолжать придерживаться ограничений ДСНВ, если США сделают то же самое. Президент РФ обвинил Запад в разрушении основ диалога по ядерному оружию и в стремлении к «абсолютному превосходству». А еще Путин пригрозил, что страна-агрессор готова ответить на любые стратегические угрозы «военно-техническими мерами».

