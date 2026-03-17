Новый сигнал о мире: Зеленский заявил, что войну можно заставить закончиться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит возможность завершения войны дипломатическим путем и призвал активнее работать над мирными решениями.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

По его словам, Украина стремится к миру больше России, несмотря на попытки Кремля подать ситуацию иначе.

«Я считаю, что в этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. Украина хочет мира, президент Трамп хочет мира — значит мы союзники в этом вопросе», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия пытается манипулировать сигналами для США, создавая впечатление, что именно Москва стремится к переговорам.

«Это неправда и манипуляция. Я очень хочу, чтобы Америка верила нам, потому что мы их партнеры», — добавил он.

Зеленский также отметил, что Украина продолжает каждый день работать над вариантами мирного соглашения и планирует новые консультации с американской стороной.

«У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться», — заявил президент.

Мирные переговоры Украины, РФ и США — последние новости

По данным Financial Times, переговорный процесс по войне в Украине оказался под угрозой из-за смещения внимания США на конфликт на Ближнем Востоке и снижения интереса Вашингтона к украинскому вопросу.

Поэтому переговоры в Женеве были приостановлены, а запланированную встречу в Абу-Даби отложили без новых дат. В Кремле также подтвердили паузу в диалоге, ссылаясь на смену приоритетов США.

В то же время, как отмечает The Telegraph, обострение на Ближнем Востоке может играть в пользу России, поскольку ресурсы союзников переключаются на другие регионы, а рост цен на нефть укрепляет российский бюджет.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не готова к завершению войны без полного выполнения своих требований даже в случае возможных территориальных уступок со стороны Украины.