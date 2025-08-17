Новый скандал или шаг к завершению войны: чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне / © ТСН

После переговоров Трампа и Путина на Аляске президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, отправится с визитом в Вашингтон, где проведет переговоры с главой Белого дома. Сопровождать украинского лидера будет «группа поддержки» — главы ряда европейских стран.

Чего ждать от встречи в Вашингтоне и принесет ли она долгожданный мир, выяснял ТСН.ua.

Мощная группа поддержки

Зеленский летит в Вашингтон не один — его будут сопровождать ряд европейских лидеров.

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

канцлер Германии Фридрих Мерц

президент Франции Эмманюэль Макрон

премьер-министр Великобритании Кир Стармер

премьер-министр Италии Джорджа Мэлони

генсек НАТО Марк Рютте

президент Финляндии и «любимец» Трампа из-за умения играть в гольф Александр Стубб.

Трамп и Стубб на поле для гольфа в курортном комплексе президента США Мар-а-Лаго. Фото: Даниэль Торок / Valkoinen talo

Как пройдет встреча

По информации немецкого издания Bild, Дональд Трамп изначально планирует провести встречу только с Владимиром Зеленским. После этого к переговорам могут присоединиться европейские лидеры.

Ожидается, что после двусторонней встречи состоится рабочий обед и продолжительное обсуждение в расширенном формате с участием ведущих политиков ЕС.

Будет ли повторение февральского скандала в Овальном кабинете

Госсекретарь США Марко Рубио отвергает предположение, что европейские лидеры прибудут в Овальный кабинет, чтобы предотвратить «травлю» Зеленского, передает CNN.

Джей Ди Венс критикует Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года / © Associated Press

«Это такой глупый нарратив СМИ, что они приедут сюда завтра, потому что Трамп собирается запугать Зеленского, чтобы тот заключил плохое соглашение. Мы работаем с этими людьми неделями, неделями над этим. Они приедут сюда завтра, потому что сами решили прийти сюда завтра. Мы пригласили их прийти», — сказал Рубио.

Комментируя февральскую встречу в Овальном кабинете, где Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс подвергли критике Зеленского за якобы отсутствие благодарности, Рубио сказал: «Вы знаете, сколько встреч мы имели с тех пор?»

«У нас была одна встреча с Путиным и около десятка с Зеленским», — сказал он.

«Они (европейские лидеры — Ред.) приедут сюда завтра не для того, чтобы предотвратить травлю Зеленского. Они приедут сюда завтра, потому что мы работали с европейцами. Мы разговаривали с ними на прошлой неделе. На прошлой неделе прошли встречи в Великобритании», — объяснил глава Госдепа.

Будут ли США Зеленского отказаться от некоторых территорий

Западные страны на онлайн-заседании «коалиции решительных» подтвердили единство и готовность усилить давление на Россию.

«Я подчеркнул, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву», — сообщил по результатам встречи вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский.

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что если Украина не хочет отказываться от территорий, США не будут подталкивать ее.

«Украинцы не желают этого отдавать, и никто не толкает Украину к этому… Если мирное соглашение и будет, то оно будет выглядеть не так», — говорит госсекретарь.

Тем не менее, Рубио говорит, что без компромиссов «с обеих сторон», то есть как со стороны Украины, так и со стороны РФ, заключить мирное соглашение не получится.

«Единственный способ достичь соглашения — это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала — но это очень сложно. Если бы это было легко, война не длилась бы 3,5 года… Вот почему Зеленский приезжает завтра», — сказал Рубио.

В то же время сам Трамп намекает, что Украине придется уступить часть территорий в пользу России.

Сегодня днем Трамп репостнул сообщение о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории.

«Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе, чем дольше будет продолжаться война, она будет терять еще больше земель!!», — говорилось в сообщении.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф добавил, что вопросы «обмена территориями» будут обсуждаться на встрече Трампа и Зеленского.

«Главный вопрос заключается в определенном обмене землями, который, очевидно, в конце концов контролируется украинцами, не мог быть обсужден на этой встрече. Мы намерены обсудить его в понедельник. Надеюсь, это все выльется в мирное соглашение очень быстро», — объяснил Уиткофф.

На какие уступки готов Зеленский

Похоже, президент Украины под давлением обстоятельств вынужден будет пойти на некоторые уступки. Об этом свидетельствует изменение тональности в выражениях главы государства. Еще год назад он заявлял, что заморозка конфликта выгодна РФ, поэтому Украина на это не согласится. «Мы не можем жить в состоянии замороженного конфликта…», — говорил он в декабре 2024 года.

«Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта. Ни один», — уверял Зеленский в 2023 году.

Теперь президент намекает на другое. Сегодня Зеленский сказал, что «реальные переговоры могут начаться там, где находится линия фронта сейчас».

«Контактная линия — это лучшая линия для разговоров», — сказал он, намекая таким образом, что готов пойти а вариант заморозки войны по линии фронта.

В то же время Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории российскими и не будет отводить войска из Донбасса.

«Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия. Пока что Россия не показывает никаких признаков того, что трехсторонняя встреча произойдет», — говорил он.

Псевдоуступки России

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки Украине в вопросе пяти регионов.

«Москва пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки, на которые согласилась пойти Россия — не оккупировать всю Украину», — заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа.

Уиткофф говорит, что увидел у россиян «умеренность» по поводу достижения будущего мирного соглашения.

«Будет законодательное закрепление Россией не захватывать больше территорий (Украины. — Ред.), когда мирное соглашение будет заключено», — заявил он.

Гарантии безопасности для Украины

Гарантии безопасности, о которых договорились на Аляске, Уиткофф назвал революционными.

«Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал революционными. Мы и не думали, что близки к соглашению о предоставлении гарантий защиты на уровне пятой статьи НАТО со стороны Соединенных Штатов», — заявил Уиткофф.

Стив Уиткофф — частый гость в Кремле / © Associated Press

Заметим, что в статье 5 Североатлантического договора говорится, что вооруженное нападение на одну из стран-членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса. Украина в НАТО не входит и требование о неуступке Украины в Альянс является одним из главных для Путина.

Что говорят европейцы

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что «ни одна страна не может смириться с потерей территорий, если у нее нет гарантий безопасности для своей остальной территории».

«Если мы будем слабыми сегодня, мы заплатим высокую цену завтра… Если Европа хочет быть свободной и независимой, нас нужно бояться и мы должны быть сильными», — сказал он.

Президент Франции подчеркнул, что Россия не стремится к миру, а к капитуляции Украины.

По его словам, главная цель завтрашней встречи — представить единый фронт между Украиной и ее европейскими союзниками.

Антонио Коста, президент Европейского совета, заявил, что «если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ЕС и США должны усилить давление на Россию».

«Суверенное право Украины определять свои условия мира должно уважаться», — добавил он.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил: «Среди стран Коалиции существует жесткий консенсус по поводу необходимости продолжения поддержки Украины».

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что коалиция соглашается с тем, что немедленным приоритетом должно быть «прекращение убийств» в Украине.

Удастся прекратить войну

В то время, когда Трамп и его спецсоветник Уиткофф полны позитива, а американский президент в частности заявляет о «большом прогрессе» с Россией, госсекретарь США Марко Рубио более умерен.

Рубио признал, что США могут быть не в состоянии добиться прекращения войны в Украине. По его мнению, жизнь в США принципиально не изменится, если в Украине не будет достигнут мир.

«Если мир невозможен и война будет продолжаться, тысячи людей продолжат гибнуть… Мы не хотим этого, но должны быть готовы к такой ситуации», — сказал госсекретарь.