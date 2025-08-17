- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 478
- Время на прочтение
- 6 мин
Новый скандал или шаг к завершению войны: чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа
ТСН.ua собрал все, что известно сейчас о том, какой будет встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне и принесет ли она Украине мир.
После переговоров Трампа и Путина на Аляске президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, отправится с визитом в Вашингтон, где проведет переговоры с главой Белого дома. Сопровождать украинского лидера будет «группа поддержки» — главы ряда европейских стран.
Чего ждать от встречи в Вашингтоне и принесет ли она долгожданный мир, выяснял ТСН.ua.
Мощная группа поддержки
Зеленский летит в Вашингтон не один — его будут сопровождать ряд европейских лидеров.
президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
канцлер Германии Фридрих Мерц
президент Франции Эмманюэль Макрон
премьер-министр Великобритании Кир Стармер
премьер-министр Италии Джорджа Мэлони
генсек НАТО Марк Рютте
президент Финляндии и «любимец» Трампа из-за умения играть в гольф Александр Стубб.
Как пройдет встреча
По информации немецкого издания Bild, Дональд Трамп изначально планирует провести встречу только с Владимиром Зеленским. После этого к переговорам могут присоединиться европейские лидеры.
Ожидается, что после двусторонней встречи состоится рабочий обед и продолжительное обсуждение в расширенном формате с участием ведущих политиков ЕС.
Будет ли повторение февральского скандала в Овальном кабинете
Госсекретарь США Марко Рубио отвергает предположение, что европейские лидеры прибудут в Овальный кабинет, чтобы предотвратить «травлю» Зеленского, передает CNN.
«Это такой глупый нарратив СМИ, что они приедут сюда завтра, потому что Трамп собирается запугать Зеленского, чтобы тот заключил плохое соглашение. Мы работаем с этими людьми неделями, неделями над этим. Они приедут сюда завтра, потому что сами решили прийти сюда завтра. Мы пригласили их прийти», — сказал Рубио.
Комментируя февральскую встречу в Овальном кабинете, где Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс подвергли критике Зеленского за якобы отсутствие благодарности, Рубио сказал: «Вы знаете, сколько встреч мы имели с тех пор?»
«У нас была одна встреча с Путиным и около десятка с Зеленским», — сказал он.
«Они (европейские лидеры — Ред.) приедут сюда завтра не для того, чтобы предотвратить травлю Зеленского. Они приедут сюда завтра, потому что мы работали с европейцами. Мы разговаривали с ними на прошлой неделе. На прошлой неделе прошли встречи в Великобритании», — объяснил глава Госдепа.
Будут ли США Зеленского отказаться от некоторых территорий
Западные страны на онлайн-заседании «коалиции решительных» подтвердили единство и готовность усилить давление на Россию.
«Я подчеркнул, что для наступления мира давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву», — сообщил по результатам встречи вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский.
Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что если Украина не хочет отказываться от территорий, США не будут подталкивать ее.
«Украинцы не желают этого отдавать, и никто не толкает Украину к этому… Если мирное соглашение и будет, то оно будет выглядеть не так», — говорит госсекретарь.
Тем не менее, Рубио говорит, что без компромиссов «с обеих сторон», то есть как со стороны Украины, так и со стороны РФ, заключить мирное соглашение не получится.
«Единственный способ достичь соглашения — это чтобы каждая сторона что-то получила, и каждая сторона что-то дала — но это очень сложно. Если бы это было легко, война не длилась бы 3,5 года… Вот почему Зеленский приезжает завтра», — сказал Рубио.
В то же время сам Трамп намекает, что Украине придется уступить часть территорий в пользу России.
Сегодня днем Трамп репостнул сообщение о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории.
«Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу России, иначе, чем дольше будет продолжаться война, она будет терять еще больше земель!!», — говорилось в сообщении.
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф добавил, что вопросы «обмена территориями» будут обсуждаться на встрече Трампа и Зеленского.
«Главный вопрос заключается в определенном обмене землями, который, очевидно, в конце концов контролируется украинцами, не мог быть обсужден на этой встрече. Мы намерены обсудить его в понедельник. Надеюсь, это все выльется в мирное соглашение очень быстро», — объяснил Уиткофф.
На какие уступки готов Зеленский
Похоже, президент Украины под давлением обстоятельств вынужден будет пойти на некоторые уступки. Об этом свидетельствует изменение тональности в выражениях главы государства. Еще год назад он заявлял, что заморозка конфликта выгодна РФ, поэтому Украина на это не согласится. «Мы не можем жить в состоянии замороженного конфликта…», — говорил он в декабре 2024 года.
«Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта. Ни один», — уверял Зеленский в 2023 году.
Теперь президент намекает на другое. Сегодня Зеленский сказал, что «реальные переговоры могут начаться там, где находится линия фронта сейчас».
«Контактная линия — это лучшая линия для разговоров», — сказал он, намекая таким образом, что готов пойти а вариант заморозки войны по линии фронта.
В то же время Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории российскими и не будет отводить войска из Донбасса.
«Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия. Пока что Россия не показывает никаких признаков того, что трехсторонняя встреча произойдет», — говорил он.
Псевдоуступки России
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки Украине в вопросе пяти регионов.
«Москва пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки, на которые согласилась пойти Россия — не оккупировать всю Украину», — заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа.
Уиткофф говорит, что увидел у россиян «умеренность» по поводу достижения будущего мирного соглашения.
«Будет законодательное закрепление Россией не захватывать больше территорий (Украины. — Ред.), когда мирное соглашение будет заключено», — заявил он.
Гарантии безопасности для Украины
Гарантии безопасности, о которых договорились на Аляске, Уиткофф назвал революционными.
«Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы назвал революционными. Мы и не думали, что близки к соглашению о предоставлении гарантий защиты на уровне пятой статьи НАТО со стороны Соединенных Штатов», — заявил Уиткофф.
Заметим, что в статье 5 Североатлантического договора говорится, что вооруженное нападение на одну из стран-членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса. Украина в НАТО не входит и требование о неуступке Украины в Альянс является одним из главных для Путина.
Что говорят европейцы
Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что «ни одна страна не может смириться с потерей территорий, если у нее нет гарантий безопасности для своей остальной территории».
«Если мы будем слабыми сегодня, мы заплатим высокую цену завтра… Если Европа хочет быть свободной и независимой, нас нужно бояться и мы должны быть сильными», — сказал он.
Президент Франции подчеркнул, что Россия не стремится к миру, а к капитуляции Украины.
По его словам, главная цель завтрашней встречи — представить единый фронт между Украиной и ее европейскими союзниками.
Антонио Коста, президент Европейского совета, заявил, что «если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ЕС и США должны усилить давление на Россию».
«Суверенное право Украины определять свои условия мира должно уважаться», — добавил он.
Президент Финляндии Александер Стубб заявил: «Среди стран Коалиции существует жесткий консенсус по поводу необходимости продолжения поддержки Украины».
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что коалиция соглашается с тем, что немедленным приоритетом должно быть «прекращение убийств» в Украине.
Удастся прекратить войну
В то время, когда Трамп и его спецсоветник Уиткофф полны позитива, а американский президент в частности заявляет о «большом прогрессе» с Россией, госсекретарь США Марко Рубио более умерен.
Рубио признал, что США могут быть не в состоянии добиться прекращения войны в Украине. По его мнению, жизнь в США принципиально не изменится, если в Украине не будет достигнут мир.
«Если мир невозможен и война будет продолжаться, тысячи людей продолжат гибнуть… Мы не хотим этого, но должны быть готовы к такой ситуации», — сказал госсекретарь.