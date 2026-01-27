Новый скандал между Украиной и Венгрией: Будапешт вызывает посла

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто / © скриншот с видео

Официальный Будапешт предъявил серьезные обвинения в адрес Украины. Во вторник, 27 января, глава венгерской дипломатии Петер Сиярто сообщил о вызове украинского посла для объяснений.

Об этом он написал в социальной сети X.

В чем обвиняют Киев

По версии Сиярто, украинское руководство пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, подыгрывая главным конкурентам Виктора Орбана.

«Мы не будем терпеть никакого вмешательства в выборы в Венгрии, в частности попыток Украины повлиять на результат и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии Тиса», — заявил министр.

Сийярто не подбирал слова, характеризуя действия Киева:

«В последние недели президент Украины и украинское правительство вели открытую, беззастенчивую и агрессивную кампанию вмешательства».

Риторика о суверенитете

Глава МИД Венгрии традиционно использовал нарратив о защите суверенитета от внешних сил, поставив Киев в один ряд с Брюсселем.

«Только венгерский народ может решать будущее Венгрии. Это решение принимается в Венгрии, а не в Брюсселе и уж точно не в Киеве. Мы будем защищать наш суверенитет всеми возможными средствами! – подчеркнул Сиярто.

Оппозиционная партия Тиса во главе с Петером Мадяром стала главным вызовом для режима Виктора Орбана. Политическая сила позиционирует себя как проевропейская альтернатива действующей власти, критикуя коррупцию и изоляционизм правительства "Фидес". Обвинения во «внешнем вмешательстве» являются типичной тактикой команды Орбана перед выборами по мобилизации собственного электората.

Сейчас МИД Украины официально не комментировал эти упреки.

Напомним, накануне свои обвинения по адресу Украины выдвинул венгерский премьер Виктор Орбан. Он вызвал украинского посла и поручил МИДу отреагировать дипломатично.