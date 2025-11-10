Новый скандал: в центре Киева разоблачили офис семьи экс-нардепа Деркача, где отмывали деньги

Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач / © Денис Казанский/Facebook

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную схему отмывания незаконно полученных средств в сфере энергетики. Центром операции по легализации денег стал офис, принадлежащий семье бывшего народного депутата Украины Андрея Деркача.

Об этом говорится в сообщениях НАБУ и сообщил народный депутат Ярослав Железняк(фракция «Голос»).

По данным следствия, функцию легализации незаконных доходов выполняло отдельное помещение в центре Киева. Именно там действовало финансовое звено преступной организации, которое обеспечивало учет полученных средств, вело «черную бухгалтерию» и занималось отмыванием денег через сеть компаний-нерезидентов.

В сообщении говорится о том, что офис принадлежал семье Андрея Деркача, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже обвиняют в другом уголовном деле.

По информации следствия, часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины. Офис также предоставлял «услуги» по легализации денег сторонним клиентам — за комиссию от проведенных сумм.

Всего через так называемую «прачечную» прошло около 100 миллионов долларов США.

Железняк в своем посте отметил, что эти средства должны были быть направлены на защиту и восстановление энергетической инфраструктуры во время войны, однако вместо этого выводились из страны и отмывались через структуры, связанные с Деркачем.

«Деньги сп**и на защите и восстановлении нашей энергетики на 4-й год войны выводились из страны и отмывались через офис предателя и уже сенатора в рф Деркача!!!!. А платил зарплату министрам энергетики и экологии его партнер и помощник!!!!», — отметил депутат.

Напомним, ранее мы писали о том, что НАБУ начало масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Следственные действия коснулись самых высоких политических уровней.