Новый спикер в Сенате заявил республиканцам, что он поддерживает Украину

Спикер Майк Джонсон сказал республиканцам в Сенате, что он поддерживает помощь Украине, хотя провел жесткую линию против сочетания ее с деньгами для Израиля.

Об этом пишет Politico.

Позиция Джонсона бросает вызов лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру и лидеру меньшинства Митчу МакКоннеллу, желающим объединить финансирование безопасности границы Израиля, Украины, Тайваня и США и Мексики. Но новоизбранный спикер дал сенаторам возможность работать, четко дав понять, что он поддерживает новые деньги в защиту Украины от России, даже если они не сравнимы по размеру или масштабу с тем, чего хочет президент Джо Байден.

Джонсон также сказал сенаторам, что усиление охраны границы и финансирование Украины "неразрывно переплетены", по словам сенатора Джона Корнина (республиканец от Техаса). По сути, республиканец из Луизианы дал понять, что он рассматривает финансирование Израиля как одну дискуссию, а переговоры по границе с Украиной – как отдельную.

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Сенатор Роджер Маршалл сказал, что если бы Джонсон попытался соединить все движущиеся части, которые Шумер и Макконнелл хотят смешать, "его фракция взбунтуется, и это, вероятно, будет концом спикерства".

Новый спикер также подчеркнул, что он хочет уклониться от любых попыток Сената помешать ему законопроект о федеральных расходах на конец года, который был принят почти год назад, до того, как Палата представителей перешла в Республиканскую партию.

Ранее Джонсон также назвал 15 апреля еще одним возможным конечным сроком финансирования, что не понравилось бы искавшим чувство срочности руководителям бюджетных средств Сената. Принятие Джонсоном окончательного срока 15 января даст Конгрессу еще два месяца, чтобы попытаться достичь действенного соглашения по расходам на оставшийся финансовый год.

Напомним, вновь назначенный спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей будет рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные меры. Это две разные темы.

Кроме того, сенаторы от Республиканской партии представили отдельный законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю, но не Украине.

В то же время, издание The Hill сообщает, что президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами законопроект.

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