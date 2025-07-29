Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Политическая стратегия Кремля оказалась под угрозой после неожиданного шага со стороны президента США Дональда Трампа. Новый срок прекращения огня, который Трамп дал России — не 50 дней, как раньше, а только 10–12, может существенно изменить динамику конфликта в Украине.

Об этом пишет политолог, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэль Рамани в своей колонке The Telegraph.

«Я больше не верю, что Путин действительно хочет мира. Если Кремль не свернет агрессию, будут вторичные тарифы и санкции», — заявил Трамп во время брифинга в Гааге.

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Российская реакция не заставила долго ждать. Бывший президент, а ныне высокопоставленный чиновник Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия США «шагом к войне», а министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия «воюет против всего Запада».

Эти заявления прозвучали на фоне новых обстрелов Украины, включая удары по Днепропетровщине, и повышенной активности российской армии на фронте.

Аналитики отмечают, что Путин рассчитывал на изменение политики США в случае возвращения Трампа к власти. Однако новый курс американского лидера свидетельствует об обратном: Вашингтон консолидирует поддержку Украины через союзников по НАТО.

«На этот раз американское оружие закупают европейцы. Это новый этап совместной безопасности», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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По новому соглашению между США и ЕС, европейские страны, включая Германию, Норвегию, Данию, Великобританию и Канаду, инвестируют миллиарды долларов в закупку американского оружия для Украины. В то же время, Трамп поддержал увеличение оборонного бюджета НАТО до 5% ВВП — шаг, который он назвал «большой победой западной цивилизации».

Экономическое давление тоже нарастает. США могут ввести масштабные вторичные санкции против покупателей российских энергоносителей. Это значительно усложнит работу теневого флота и усугубит макроэкономический шок для РФ.

«Мы фактически уже на грани рецессии», — признал министр экономического развития России Максим Решетников на Петербургском экономическом форуме.

На фоне дефицита на рынке труда, стагнации зарплат и спада промышленности экономическая ситуация в России все ухудшается. Аналитики считают, что санкционное давление может привести к серьезным внутренним политическим последствиям для Кремля.

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«Трамп потерял терпение к тактике промедления и обструкции со стороны России. Последствия этого изменения взглядов могут привести к тому, что Путин пожалеет о том, что он играл в пользу Трампа», — подытожил Рамани.

Что предшествовало

Напомним, во время встречи с премьером Британии Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил о сокращении для диктатора РФ Владимира Путина 50-дневного срока на прекращение войны, давшего ранее. Это «приблизительно 10 или 12 дней», говорит глава Белого дома. Причиной называет отсутствие прогресса.

Между тем соратник Трампа, сенатор Линдси Грэм подчеркивает, Путин просчитался относительно Трампа. Республиканец говорит, что полностью понимает разочарование американского лидера в постоянных атаках России на Украину.