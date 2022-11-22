Новый-старый президент: на выборах в Казахстане победил Касим-Жомарт Токаев

В Казахстане на внеочередных президентских выборах победу одержал действующий глава государства Касим-Жомарт Токаев.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии Казахстана.

За Токаева проголосовали более 6,5 млн граждан и он набрал 81,3% голосов избирателей. Ближайший конкурент Токаева Жигули Дайрабаев получил 3,42% голосов – его поддержали почти 272 тыс. человек. Остальные кандидаты набрали около 2-3% голосов.

По данным международного института региональных исследований "Открытое общество", "против всех" проголосовали 5,2% граждан. В голосовании приняли участие 8300046 человек. Явка избирателей составила – 69,44%.

"Эта кампания, безусловно, останется в нашей истории. Конечно, мы ждем официальных итогов выборов. Однако уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народу. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе", — прокомментировал Токаев результаты выборов.

Кстати, после объявления окончательных результатов выборов, Токаев пробудет в должности президента семь лет. Впрочем, не сможет больше переизбираться. К слову, кресло президента он занял в июне 2019-го – во время внеочередных выборов. Тогда он получил 70,96% голосов.

Напомним, выборы в Казахстане прошли из-за газовых протестов, которые произошли в январе 2022-го. Впоследствии Токаев объявил о реформах, включавших поправки к Конституции. В сентябре президент подписал указ о проведении внеочередных выборов.

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