Новый телефонный разговор между Трампом и Путиным: заявление Пескова

Дмитрий Песков / © Getty Images

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время дата телефонного разговора между диктатором и лидером США Дональдом Трампом не согласована.

Заявление Пескова цитируют российские пропагандисты.

«Даты нового телефонного разговора Путина и Трампа пока нет, но она может быть быстро согласована», — коротко сказал он.

Напомним, 9 сентября хозяин Белого дома заявил, что у него может состояться разговор с российским лидером «на этой или следующей неделе». Незадолго до этого Трамп говорил, что очень заинтересован в разговоре с Путиным. Президент России отмечал, что всегда готов к диалогу.

На фоне этих сообщений вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что переговоры об урегулировании войны в Украине сужены к двум главным вопросам — территориям и гарантиям безопасности.

Как известно, в августе Дональд Трамп и Владимир Путин впервые за шесть лет встретились лицом к лицу. Событие произошло на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска.