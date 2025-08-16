- Дата публикации
"Новый толчок" к окончанию войны: Эрдоган прокомментировал саммит на Аляске
Президент Турции считает, что переговоры Трампа и Путина на Аляске дали новый толчок поиску мирного решения в Украине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным на Аляске дали новый толчок к окончанию войны между Россией и Украиной.
Об этом он написал в соцсети X.
"Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины Зеленского заложит основу для крепкого мира", - говорится в его заявлении.
Эрдоган также добавил, что Турция готова сделать все возможное для установления мира.
Напомним, британский премьер Кир Стармер заявил, что Трамп «приблизил нас, как никогда раньше», к окончанию войны в Украине . По его мнению, после саммита на Аляске следующим шагом предстоят дальнейшие переговоры с участием Владимира Зеленского, поскольку путь к миру в Украине не может быть определен без него.