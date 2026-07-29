Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отмечает значительный прорыв после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. И этот факт может оказаться огромным ударом для диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в материале Daily Express.

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Переговоры президентов продолжались чуть больше часа. Они прошли на фоне активизации дальнобойных ударов Украины и России, тогда как дипломатические усилия США по прекращению войны стали на паузу.

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После встречи Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что разговор с Дональдом Трампом был продуктивным: «Он согласился предоставить нам лицензии (по Patriot). После этого я тоже встретился с представителями мощных американских оборонных компаний. Надеюсь, удастся наладить совместное производство».

После переговоров Трамп также был оптимистичен. Он опубликовал фотографию со встречи, подписав: «Было обсуждено многое. Встреча прошла очень хорошо!».

В преддверии встречи, 27 июля, высокопоставленный украинский чиновник сообщил AFP, что главными приоритетами Киева является обеспечение новых поставок противоракетной обороны и поиск путей активизации дипломатии для мирного окончания войны.

«Крайне важно, чтобы Вашингтон одобрил закупку пакета ракет Patriot. Это очень важно», — сказал чиновник.

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Заметим, заявление прозвучало на фоне того, что, по данным ООН, июнь был самым смертоносным для украинцев с апреля 2022 года. Ведь в последнее время Россия активизировала использование трудноперехватимой баллистики.

Daily Express отмечает, что с момента возвращения на должность Трамп прекратил прямые поставки американского оружия в Киев, а позволил европейским странам покупать его от имени Украины.

С момента возвращения на должность в прошлом году Трамп прекратил прямые поставки американского оружия в Киев, зато позволив европейским странам покупать его от имени Украины. Несмотря на это, Вашингтон остается одним из ключевых союзников Киева, поскольку предоставляет разведывательные данные и доступ к спутниковой системе Starlink.

В то же время последняя встреча в Белом доме знаменует дальнейшее улучшение отношений между Трампом и Зеленским после конфронтации между ними в Овальном кабинете в феврале 2025-го, когда лидер американцев обвинил украинского коллегу в неблагодарности и «азартной игре с Третьей мировой войной».

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Отметим, что в июле, время переговоров в Турции, Трамп похвалил Зеленского за «удивительную работу» и предложил Киеву лицензии на производство ракет Patriot.

На прошлой неделе Зеленский встретился с посланниками Трампа, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы обсудить пути «возрождения дипломатии» после того, как война на Ближнем Востоке отодвинула Украину ниже в списке приоритетов внешней политики Вашингтона.

Напомним, Financial Times пишет о том, что Трамп пошел на «резкий поворот» по отношению к Украине. На смену его подходу повлияли длительные контакты между командами двух президентов и военными успехами Киева. Советники украинского лидера и источник, близкий к американской администрации, назвали встречу в США 28 июля лучшей с начала второго президентского срока Трампа возможностью для Киева заручиться новой военной поддержкой США.

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