Новый удар по "Дружбе": Венгрия снова осталась без российской нефти

Нефтепровод "Дружба". / © Associated Press

Венгрия снова не получает российскую нефть из-за нефтепровода "Дружба". Причиной стали новые удары украинских дронов.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Ночью поступила новость о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке - третий раз за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена", - подчеркнул глава венгерского МИД.

Сийярто утверждает, что якобы "это очередная атака на энергетическую безопасность" Венгрии и "очередная попытка втянуть нас в войну".

Он также высказался о том, что будет дальше "продолжать поддерживать усилия по установлению мира и защищать национальные интересы всеми силами".

Напомним, поздно вечером 21 августа дроны-камикадзе 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции "Унеча" по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области России.

Напомним, 18 августа ВСУ атаковали объекты нефтяной инфраструктуры в России. В результате удара по российскому трубопроводу Венгрия и Словакия остались без нефти из РФ. Впрочем, 20 августа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу.

