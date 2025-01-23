Новый указ: Трамп закрыл южную границу США для нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий физический въезд иностранцев, пытающихся попасть в Соединенные Штаты Америки через южную границу.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Присоединяясь к Союзу, штаты согласились уступить большую часть своего суверенитета в обмен на обещание федерального правительства "защищать каждый [штат — ред.] от вторжения", — говорится в тексте.

Также в тексте говорится, что Техас вроде бы просил федеральное правительство о защите от вторжения во время администрации президента Джо Байдена, "но оно не смогло защитить их от въезжавших в Соединенные Штаты миллионов нелегальных иностранцев, врываться в их общины и накладывали миллиарды долларов на расходы на государственные и местные органы власти.

Мол, президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, а также полномочия в соответствии со статьей II Конституции предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу.

Соответственно Трамп предписывает Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Государственному департаменту принять все необходимые меры для "немедленного отпора", репатриировать и вывозить нелегальных иностранцев через южную границу Соединенных Штатов.

Также Трамп еще больше ограничил доступ к положениям иммиграционного законодательства, позволяющим любому нелегальному иностранцу, прибывшему в Америку через южную границу Соединенных Штатов, оставаться в Соединенных Штатах, например получить убежище.

На сайте Белого дома говорится, что еще в 2018 году Трамп заявлял, что "нелегальная иммиграция влияет на жизнь всех американцев".

"Нелегальная иммиграция вредит американским рабочим; обременяет американских налогоплательщиков; и подрывает общественную безопасность; и создает огромную нагрузку на местные школы, больницы и общины в целом, забирая драгоценные ресурсы у самых бедных американцев, которые их больше всего нуждаются. Нелегальная иммиграция стоит нашей стране миллиарды миллиарды долларов ежегодно... Поэтому я буду употреблять все доступные законных мер по разрешению этого кризиса", — заявлял он тогда и с новым президентом он сдержал свои обещания.

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Напомним, что ранее Трамп инициировал проект для развития искусственного интеллекта в США.

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