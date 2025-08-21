Ультиматум Путина: Reuters о новых кремлевских условиях для Украины

«Мирный план» Путина: отдать все, чтобы ничего не получить / © ТСН

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин требует от Украины отказаться от всего Донбасса, отказаться от амбиций по вступлению в НАТО, сохранить нейтралитет и не впускать западные войска в страну.

Об этом сообщили Reuters три источника, знакомые с мнением Кремля на высшем уровне.

По словам источников, Путин пошел на компромисс по территориальным требованиям, выдвигаемым им в июне 2024 года, которые требовали от Киева полностью уступить четыре области — Донецкую и Луганскую на востоке, а также Херсонскую и Запорожскую на юге.

Реклама

Киев отклонил эти условия, считая их равносильными капитуляции.

В своем новом предложении российский диктатор придерживается требования о полном выводе войск Украины из частей Донбасса, которые она все еще контролирует, сообщают три источника. Однако при этом Москва остановит нынешние линии фронта на Запорожье и Херсонщине, добавили они.

Согласно оценкам США и данным из открытых источников, Россия контролирует около 88% Донбасса и 73% Запорожья и Херсонщины.

По словам источников, Москва также готова передать небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины, которые она контролирует, в рамках возможного соглашения.

Реклама

Путин также придерживается своих предыдущих требований про отказ Украины от ее амбиций относительно НАТО и про юридические обязательства Альянса во главе со США о том, что НАТО не будет расширяться дальше на восток.

Также диктатор выдвигает ограничения украинской армии и требует, чтобы никакие западные войска не были развернуты на территории Украины как часть миротворческих сил.

В свою очередь президент Владимир Зеленский неоднократно отвергал идею вывода войск с международно признанных украинских земель как часть соглашения и заявлял, что промышленный регион Донбасса служит крепостью, сдерживающей продвижение России вглубь Украины.

Между тем, вступление в НАТО является стратегической целью, закрепленной в Конституции страны, и такой, которую Киев рассматривает как самую надежную гарантию безопасности. Зеленский заявил, что Россия не имеет права решать вопросы членства в Альянсе.

Реклама

Политолог Сэмюэл Чарап, глава отдела политики России и Евразии в RAND, американском аналитическом центре по вопросам глобальной политики, заявил, что любое требование к Украине по выводу войск из Донбасса остается неприемлемым для Киева как с политической, так и со стратегической точки зрения.

«Открытость к «миру» на условиях, категорически неприемлемых для другой стороны, может быть скорее демонстрацией Трампу, чем признаком подлинной готовности к компромиссу, — добавил он. — Единственный способ проверить это предложение — начать серьезный процесс на рабочем уровне для согласования этих деталей».

Три источника, близкие к Кремлю, заявили, что саммит в городе Анкоридж на Аляске открыл лучший шанс для мира с начала войны, поскольку состоялись конкретные обсуждения условий России, и Путин продемонстрировал готовность уступить.

«Путин готов к миру — к компромиссу. Именно такое сообщение было донесено до Трампа», — сказал один из собеседников издания.

Реклама

Четвертый источник сообщил, что хотя экономические вопросы были второстепенными для Путина, он понимает экономическую уязвимость России и масштабы усилий, необходимых для дальнейшего вторжения в Украину.

Если Россия и Украина смогут достичь согласия, существуют различные варианты официального соглашения, включая возможное трехстороннее соглашение между Россией, Украиной и США, признанное Советом Безопасности ООН, сообщил один из источников.

Другой вариант — вернуться к неудачным Стамбульским соглашениям 2022 года, где Россия и Украина обсуждали постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и Соединенных Штатов, добавили источники.

«Есть два варианта: война или мир, а если нет мира, то будет еще больше войны», — пригрозил один из кремлевских источников Reuters.

Реклама

Ранее Трамп заинтриговал новым заявлением, раскритиковав своего предшественника Байдена за запрет бить американским оружием вглубь РФ.

Также The Guardian сообщило, что Трамп пока решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной.