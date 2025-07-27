Новый закон о НАБУ и САП: сможет ли Рада собрать необходимое количество голосов

Верховная Рада / © Associated Press

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В Верховной Раде разворачивается новая дискуссия по законопроекту о НАБУ и САП. После критики общества и западных партнеров по ранее принятому закону №12414, президент Владимир Зеленский инициировал новый документ — №13533. Его цель — гарантировать независимость антикоррупционных органов.

Об этом заявила народный депутат Наталья Пипа (партия «Голос») в эфире 24 Канала.

Во фракции «Слуга народа» заявили о поддержке президентской инициативы. В частности, спикер фракции Юлия Палийчук заверила, что политическая сила поддержит новую редакцию законопроекта.

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В то же время в СМИ появилась информация, что до 70 депутатов фракции могут не проголосовать, но нардепка от «Голоса» Наталья Пипа сомневается в этой цифре. По ее словам, часть слуг уже готовы к переголосованию, ведь не до конца разобрались в предыдущем документе.

«Разбиравшиеся подходили к другим фракциям, переспрашивали. Сейчас есть депутаты, которые сожалеют о своем голосовании и готовы поддержать новую версию», — объяснила она.

Впрочем, в парламенте все еще есть те, кто опасается уголовного преследования и избегает голосования. Дискуссии продолжаются, голоса подсчитывают. По словам Пипы, прогноз по 263 голосам — сомнительный, но нужное большинство найти удастся.

Также депутат опровергла слухи о парламентских каникулах. Она подчеркнула, что с начала полномасштабной войны оплачиваемых отпусков у нардепов не было. Так что заседание в четверг состоится — и именно на нем планируют внести изменения в скандальный закон.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла спорный законопроект №12414, значительно расширяющий полномочия генерального прокурора по деятельности НАБУ и САП. В тот же вечер президент Владимир Зеленский подписал закон, несмотря на шквал критики со стороны общественности, антикоррупционных структур и западных партнеров.

Согласно новым нормам, генпрокурор получил право формировать группы прокуроров в САП, предоставлять письменные указания НАБУ, подписывать подозрения топ-чиновникам, закрывать уголовные производства и передавать дела в другие органы. В НАБУ и САП предупредили, что такая модель управления фактически уничтожает независимость антикоррупционной системы, созданной после Майдана.

Общественность мгновенно отреагировала на угрожающие изменения — в Киеве, Харькове и других городах прошли протесты. Иностранные партнеры также не остались в стороне: дипломаты и эксперты подчеркнули, что новый закон противоречит европейскому курсу Украины и ее международным обязательствам.

В то же время 24 июля президент подал альтернативный законопроект №13533, который должен вернуть независимость НАБУ и САП. В нем предусмотрено, что руководители органов будут самостоятельно подписывать подозрения и контролировать расследование без вмешательства генпрокурора. И НАБУ, и САП уже выразили поддержку инициативе Зеленского и призвали депутатов как можно скорее принять ее.

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По предварительным данным, голосование за законопроект №13533 может состояться в конце июля. Впрочем, как предупреждает нардеп Ярослав Железняк, в «Слуге народа» может не хватить голосов, чтобы обеспечить его принятие.