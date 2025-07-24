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Новый законопроект по НАБУ и САП: нардеп назвал дату голосования
Ярослав Железняк акцентировал, что голосование за возвращение независимости НАБУ и САП должно состояться максимально быстро.
Новый законопроект, который должен вернуть полномочия Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), Верховная Рада может рассмотреть на следующей неделе.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
«Голосование за законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП состоится на следующей неделе. Очень вероятно, где-то между 29-31 июля», — говорится в заявлении политика.
Он добавил: «Очевидно, что это должно быть сразу и за основу, и в целом. Быстро же приняли, поэтому теперь давайте быстро и отменять».
Напомним, 24 июля в Верховной Раде был зарегистрирован новый законопроект, направленный на восстановление независимости антикоррупционных органов. Инициаторами выступили народные депутаты из разных парламентских фракций.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский также подал на рассмотрение парламента собственный законопроект №13533 о деятельности НАБУ и САП. Как отметил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, документ будет вынесен на рассмотрение во время ближайшего пленарного заседания.
В НАБУ и САП одобрили президентский документ. В ведомствах сообщили, что их специалисты принимали активное участие в разработке его содержания.